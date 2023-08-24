Детский центр «Артек» внесли в санкционный список США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный детский центр «Артек» в Крыму оказался в санкционном списке Министерства финансов США, сообщила пресс-служба ведомства. Ограничительные меры также коснулись 11 физлиц из России.

Следующая организация была добавлена в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Международный детский центр «Артек», — сказано в документе.

Кроме того, под американские санкции попали уполномоченные по правам ребенка в Ростовской, Калужской и Белгородской областях Ирина Черкасова, Ирина Агеева и Галина Пятых, омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, председатель правительства республики Муслим Хучиев и мать Рамзана Кадырова Аймани.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что санкции против России, введенные странами Евросоюза, оказались неэффективны. По ее словам, они не помогут подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине. Более того, санкции так и не смогли нанести ущерб российской экономике, как того ожидали на Западе, сказала министр.