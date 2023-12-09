Захарова: Столтенберг умолчал о последствиях для климата после взрывов СП

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP’28) в Дубае не стал упоминать о катастрофических последствиях теракта на «Северных потоках» для экологии Скандинавских стран, заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что информацию о том, как сказался подрыв трубопроводов на природе, опубликовала шведская газета Dagens Nyheter незадолго до мероприятия. Дипломат задалась риторическим вопросом: «Казалось бы, где теракт на „Северных потоках“ и где НАТО?»

[Столтенберг] ни словом не обмолвился о том, что накануне Конференции COP’28 шведская газета Dagens Nyheter опубликовала материал о том, как сказался теракт, совершенный на нитках газопроводов «Северный поток» 1 и 2, на экологии Скандинавии. Если одним словом, то — катастрофически, — написала Захарова.

Она отметила, что генсек Альянса также не упомянул об усилиях НАТО по разрушению цепочек поставок природного газа из России своим партнерам, который является самым экологичным из углеводородных источников энергии c минимальным объемом эмиссии.

Взрыв повлек за собой выброс 14 млн тонн парниковых газов в атмосферу над Швецией и Данией. Учитывая малую плотность газа, сложно даже вообразить себе, о каком реальном объеме эмиссии идет речь, если специалисты насчитали 14 млн тонн, — пишет Захарова со ссылкой на материал шведской газеты.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия может потребовать компенсацию после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, итоги расследования будут изучены Советом безопасности.