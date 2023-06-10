Захарова предположила, что Шольц сдаст Путину виновников подрыва СП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назовет президенту России Владимиру Путину организаторов взрывов на «Северных потоках», предположила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала заявление федерального канцлера о желании вновь провести телефонные переговоры с российским лидером.

Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал «Северные потоки»? — написала Захарова.

О намерении провести переговоры с российским лидером Шольц заявил 10 июня в Нюрнберге на 38-м съезде протестантских церквей ФРГ. В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал Phoenix, канцлер ФРГ указал, что намерен поддерживать контакты с Путиным и планирует в «ближайшее время» провести с ним телефонный разговор.

В конце мая Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger также сообщал о планах созвониться с российским президентом, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Канцлер ФРГ признал, что довольно давно не говорил с Путиным, но при этом заверил, что контакт будет восстановлен, как только для этого наступит «подходящий момент».

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сейчас у него нет тем для телефонного разговора с Путиным. При этом он не исключил новых контактов, если для этого представится подходящий случай.