Захарова ответила на упрек Борреля в приостановке зерновой сделки Захарова опровергла слова Борреля об использовании Россией продовольствия в качестве оружия

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Статья главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля под заголовком «Россия должна прекратить использование продовольствия в качестве оружия» является дезинформацией и фейком, написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат выразила уверенность в том, что в странах Азии, Африки и Латинской Америки прекрасно понимают, к чему ведет безответственное поведение Евросоюза, санкции которого стали одной из причин приостановки зерновой сделки.

Прекращение функционирования черноморской инициативы ограничивает возможности Евросоюза под благовидным предлогом пополнять собственные закрома и незаметно и безнаказанно наживаться на наиболее уязвимых в этом плане государствах, обогащаясь за их счёт путём перепродажи дешевого украинского зерна и других товаров, — указала Захарова.

Пресс-секретарь МИД подчеркнула, что Москва уже не раз комментировала реальные приоритеты ЕС в сфере продовольственной безопасности. По ее словам, в ситуации с зерновой сделкой у Брюсселя есть только один выбор — либо прекратить дестабилизацию рынков за счет ограничений в отношении российской и белорусской продукции, либо «перестать изображать из себя поборника обеспечения мировой продбезопасности».

Ранее в МИД РФ напомнили, что позиция Москвы по зерновой сделке остается прежней. В ведомстве подчеркнули, что для возобновления участия в соглашении необходимо, чтобы Запад снял ограничения на экспорт российской продукции.