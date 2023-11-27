Захарова объяснила, почему Финляндия оградила себя забором на границе с РФ Захарова: Финляндия оградилась от мирового большинства на границе с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Финляндия закрытием КПП на границе с Россией огородила себя от мирового большинства, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также отметила, что финские власти, желая подпортить отношения с Москвой, ударили по собственным же гражданам, пишут «Известия».

Они ведь сами себя отгородили. От кого? Не только ведь от России, но и от мирового большинства, — сказала Захарова.

Представитель МИД задалась вопросом, как поступит Евросоюз, оказавшись в «американской ловушке». Она указала, что ограничениями в ЕС возмущены в том числе и уехавшие из России.

Многие отъехавшие, которые оказались по ту сторону, видят, как Запад руками чиновников Евросоюза выстраивает новую заградительную стену, — отметила Захарова.

Финляндия изначально закрыла на границе с РФ четыре КПП до 18 февраля 2024 года, объяснив решение наплывом нелегальных мигрантов. 22 ноября финские власти решили закрыть еще три из оставшихся пунктов пропуска до 23 декабря 2023 года. Открытым остался только КПП «Рая-Йоосеппи» («Лотта»), но в Хельсинки не исключили возможность полного закрытия пропускных пунктов на границе.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что власти страны не планируют обсуждать с Россией ситуацию на границе. По его словам, Хельсинки готов к дипломатическим контактам с Москвой, но не собирается вступать с ней в политические дискуссии.