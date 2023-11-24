Финляндия закрыла еще три КПП на границе с Россией Финляндия в полночь закрыла еще три КПП на границе с Россией

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Правительство Финляндии с 24 ноября временно прекратило работу трех КПП на северо-востоке страны — «Вартиус», «Салла» и «Куусамо». Причиной названо неконтролируемое прибытие людей через пропускные пункты на границе с Россией, сообщает пограничная охрана Финляндии.

Еще четыре пункта пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» — были закрыты 18 ноября. Данные пункты приостановили работу до 23 декабря.

Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью. По этой причине Финляндия ограничивает въезд через восточную границу и закрывает больше пунктов пересечения границы начиная с 24 ноября, — отмечается в сообщении.

На российско-финской границе остался открытым один КПП — «Райа-Йоосеппи — Лотта». На стороне Финляндии он работает ежедневно с 10:00 до 14:00.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что скопление иностранных граждан наблюдается в Кандалакшском районе. Он добавил, что ночью мигранты предприняли попытку прорыва границы с Финляндией, но пограничники ее пресекли. По словам главы региона, оперативный штаб принял решение установить дополнительный контроль с проверкой документов на въезде в Мурманскую область и на ее территории.