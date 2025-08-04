Захарова назвала ужесточение тарифов США вмешательством в дела государств

Ужесточение тарифных барьеров посягает на суверенитет стран Глобального Юга, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, так США показывают вмешательство в дела этих государств.

Такая политика США является прямым посягательством на национальный суверенитет государств, — подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, курс Вашингтона чреват замедлением экономического роста, ущербом цепочкам поставок, фрагментацией мировой экономики. Представитель МИД назвала санкции и ограничения достойной сожаления реальностью сегодняшнего исторического этапа, которая затрагивает весь мир.

Вашингтон, отметила Захарова, не может смириться с потерей гегемонии в формирующемся многополярном мироустройстве. США продолжают проводить неоколониальную политику в попытке удержать свои позиции, использует политизированные рычаги экономического давления против тех, кто отказывается следовать в его кильватере на мировой арене, убеждена дипломат.

Ранее Вашингтон и Брюссель достигли соглашения о введении 15-процентной таможенной пошлины на европейские товары, которые ввозятся в Соединенные Штаты. Президент США Дональд Трамп сделал такое заявление после переговоров с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.