Ответственность за гибель пятилетнего мальчика из Курска лежит на Западе, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Речь идет о ребенке, который не пережил атаку украинских беспилотников на пляж, передает корреспондент NEWS.ru.
Ответственность за гибель этого маленького героя лежит и на западных спонсорах киевского режима, которые продолжают как ни в чем не бывало накачивать бандеровский режим смертоносными и разрушительными вооружениями, — подчеркнула дипломат.
Пятилетний Толя Минашкин получил тяжелые ранения 8 июля во время атаки украинского беспилотника на пляж в Курске и скончался 9 июля по дороге в московскую больницу. Захарова подчеркнула, что мальчик проявил героизм, защищая свою мать от удара.
Несколькими днями ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками «За верность долгу и мужество» посмертно троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске. Награжденные — пятилетний Анатолий Минашкин, Вячеслав Гаврилов, Артем Ларин, Алексей Каменев.
Ранее стало известно, как выглядит пляж после атаки ВСУ на Курск. На месте, где взорвался первый снаряд, лежали живые цветы. В память о погибшем ребенке на скамейке выставлены мягкие игрушки.