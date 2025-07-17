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Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 16:33

Захарова назвала ответственных за гибель ребенка в Курске

Захарова возложила на Запад ответственность за смерть мальчика из Курска

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Ответственность за гибель пятилетнего мальчика из Курска лежит на Западе, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Речь идет о ребенке, который не пережил атаку украинских беспилотников на пляж, передает корреспондент NEWS.ru.

Ответственность за гибель этого маленького героя лежит и на западных спонсорах киевского режима, которые продолжают как ни в чем не бывало накачивать бандеровский режим смертоносными и разрушительными вооружениями, — подчеркнула дипломат.

Пятилетний Толя Минашкин получил тяжелые ранения 8 июля во время атаки украинского беспилотника на пляж в Курске и скончался 9 июля по дороге в московскую больницу. Захарова подчеркнула, что мальчик проявил героизм, защищая свою мать от удара.

Несколькими днями ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками «За верность долгу и мужество» посмертно троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске. Награжденные — пятилетний Анатолий Минашкин, Вячеслав Гаврилов, Артем Ларин, Алексей Каменев.

Ранее стало известно, как выглядит пляж после атаки ВСУ на Курск. На месте, где взорвался первый снаряд, лежали живые цветы. В память о погибшем ребенке на скамейке выставлены мягкие игрушки.

МИД РФ
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