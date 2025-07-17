Захарова назвала ответственных за гибель ребенка в Курске Захарова возложила на Запад ответственность за смерть мальчика из Курска

Ответственность за гибель пятилетнего мальчика из Курска лежит на Западе, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Речь идет о ребенке, который не пережил атаку украинских беспилотников на пляж, передает корреспондент NEWS.ru.

Ответственность за гибель этого маленького героя лежит и на западных спонсорах киевского режима, которые продолжают как ни в чем не бывало накачивать бандеровский режим смертоносными и разрушительными вооружениями, — подчеркнула дипломат.

Пятилетний Толя Минашкин получил тяжелые ранения 8 июля во время атаки украинского беспилотника на пляж в Курске и скончался 9 июля по дороге в московскую больницу. Захарова подчеркнула, что мальчик проявил героизм, защищая свою мать от удара.

Несколькими днями ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о награждении знаками «За верность долгу и мужество» посмертно троих взрослых и ребенка, погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске. Награжденные — пятилетний Анатолий Минашкин, Вячеслав Гаврилов, Артем Ларин, Алексей Каменев.

Ранее стало известно, как выглядит пляж после атаки ВСУ на Курск. На месте, где взорвался первый снаряд, лежали живые цветы. В память о погибшем ребенке на скамейке выставлены мягкие игрушки.