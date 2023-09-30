Захарова назвала циничным враньем слова Блинкена о трагедии в Бабьем Яре

Фото: Игорь Костин/РИА Новости

Мемориальный комплекс «Бабий Яр» на месте массовых казней гражданского населения и советских военнопленных во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Госсекретарь США Энтони Блинкен цинично соврал, заявив о том, что Советский Союз замалчивал историю трагедии в Бабьем Яре, написала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что СССР был самой последовательной страной в обвинении национал-социализма в преступлениях Холокоста.

Энтони Блинкен позволил себе соврать об одной из самых ужасающих трагедий Второй мировой войны: о расстреле мирного населения советского Киева 29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр. Тогда нацисты, оккупировав территорию города, приступили к «зачисткам». За несколько дней были убиты десятки тысяч евреев, цыган, советских военнопленных, — заявила Захарова.

Она также напомнила, что в марте 1945 года в СССР было принято постановление о сооружении монументального памятника на месте Бабьего Яра, и этот памятник был открыт в 1976 году. Для советских людей Бабий Яр был такой же символической раной, как Хатынь, Треблинка и Аушвиц, и этой трагедии были посвящены произведения известных творцов, таких как писатель Анатолий Кузнецов, режиссер Марк Донской и композитор Дмитрий Шостакович.

Захарова заключила, что заявление Блинкена о замалчивании истории Бабьего Яра несет на себе печать невежества и цинизма. Она также выразила недовольство тем, что госсекретарь США не осудил чествование нациста в канадском парламенте и не поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую неонацизм, расизм и ксенофобию.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо под давлением оппозиции признал, что направил через дипломатические каналы извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки. При этом он отказался признать персональную вину за инцидент.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Трюдо не сказал, продолжит ли Оттава оказывать финансовую помощь стране, которая возвела нацистских коллаборационистов в ранг героев. По ее словам, в схожей ситуации прежде оказался Израиль, который так и не извинился.