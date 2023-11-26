«Забыла, что не одна»: Пушков осадил продвигающую Украину в ЕС Бербок Пушков: Бербок не учитывает, что Украина будет подрывать финансовое положение ЕС

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок забывает о том, что не все члены Евросоюза мечтают о присоединении к блоку Украины, которая давно находится в плачевном состоянии, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его мнению, Киев может пошатнуть единство Союза и его финансовое положение.

Создается впечатление, что Бербок забыла, что Германия в Евросоюзе не одна и что он состоит из 27 государств, и далеко не все из них мечтают видеть Украину в ЕС. И конечно, вступление страны, находящейся в столь плачевном состоянии, в Евросоюз будет подрывать финансовое положение и единство Союза. И даже может стать источником его раскола, а вовсе не будет укреплять ЕС, как утверждает Бербок, — отметил Пушков.

Ранее сенатор заявил, что мировое сообщество устало от финансирования Украины, власти которой уверены, что им все должны. Он отметил, что Киев ставит перед собой невыполнимые военные и политические цели. Помимо этого, указал Пушков, Украина уже не способна существовать без денежных вливаний извне.

Также сенатор предположил, что процесс принятия Украины в Евросоюз носит формальный характер. Говоря об этом, Пушков напомнил, что ЕС всегда стремился сохранить репутацию центра силы, а эту видимость нужно периодически поддерживать путем создания «политической динамики».