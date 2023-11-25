Сенатор указал на отношение мирового сообщества к Украине Сенатор Пушков: мировое сообщество устало от Украины

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Мировое сообщество устало от финансирования Украины, власти которой уверены, что им все должны, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что Киев ставит перед собой невыполнимые военные и политические цели. Помимо этого, указал Пушков, Украина уже не способна существовать без денежных вливаний извне.

Украина ставит перед собой неадекватные военные и политические цели, при этом не способна выжить без огромных финансовых вливаний извне и считает, что весь мир ей должен. И это утомляет, и полмира это ощущает, — написал Пушков.

Сенатор также прокомментировал обвинения России в дискредитации Украины и США в медиапространстве. Политик указал, что в современном мире едва ли требуется «разгонять» негативную информацию о Киеве и Вашингтоне, поскольку их действия красноречиво говорят сами за себя. В качестве примера Пушков указал, что авторитет Соединенных Штатов уже рухнул из-за ситуации в секторе Газа.

Ранее обозреватели Hill Марк Тот и Джонатан Свит выразили мнение, что причиной напряженности между США и РФ стал страх главы Белого дома Джо Байдена перед российским лидером Владимиром Путиным и эскалацией конфликта с Москвой. По мнению журналистов, эта ошибка Байдена приблизила «день национальной расплаты».