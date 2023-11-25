«Страх Байдена»: в США раскрыли скрытую причину конфликта с Россией Hill: страх Байдена перед Путиным привел к эскалации конфликта с Россией

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Именно страх президента США Джо Байдена перед президентом РФ Владимиром Путиным и эскалацией конфликта с Москвой спровоцировал ту напряженность в отношениях между странами, которой так боялась администрация американского лидера, пишут обозреватели Hill Марк Тот и Джонатан Свит. Они отметили, что эта ошибка Байдена приблизила «день национальной расплаты».

Страх президента Байдена перед эскалацией противостояния с Владимиром Путиным привел к той самой эскалации, которой он и его администрация тщетно надеялись избежать, — подчеркнули журналисты.

Обозреватели добавили, что стратегия национальной безопасности Вашингтона не рассчитана даже на три внештатные ситуации. Однако Штаты косвенно принимают участие в конфликтах в секторе Газа, на Украине и, вероятно, вмешались бы в ситуацию вокруг Тайваня в случае ее обострения, констатировали авторы материала.

Ранее аналитик София Ампгкариан заявила, что западные санкции против России потерпели полный провал, и более того — ограничения придется отменить, чтобы наладить отношения с Москвой. Европе нужно принять этот факт, который является «тяжелой правдой», заключила журналистка. До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран сообщества готовятся к конфликту высокой интенсивности.