За уничтожение редких растений предложили сажать в тюрьму В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за уничтожение редких растений

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Пион крымский

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений из Красной книги России, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству, один из авторов инициативы Павел Крашенинников. Проект предлагает унифицировать подход к защите особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и объектов растительного мира. Инициатива предполагает дополнение статьи УК, по которой максимальным наказанием могут стать девять лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей, передает «Парламентская газета».

По словам Крашенинникова, с 2018 по 2020 год за добычу или оборот краснокнижных животных осудили больше 800 человек. То есть статья УК, пишет издание, эффективно работает против браконьеров, но она не затрагивает объекты растительного мира, что, по мнению парламентария, неправильно.

В некоторых российских регионах, особенно на Дальнем Востоке, Алтае, в Крыму, в последние несколько лет число случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу, значительно выросло, — сказал Крашенинников.

Ранее профессор кафедры лесного дела и садово-паркового строительства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Андрей Ена заявил, что в обозримом будущем на территории Крыма могут полностью исчезнуть не только редкие, но и такие массовые виды растений, как можжевельник дельтовидный, ландыш майский, пион крымский, многие орхидеи и папоротники. По словам ученого, эти разновидности флоры могут прекратить существование, поскольку их массово уничтожает человек.

Также выяснилось, что количество деревьев, которые до сих пор не изучены, может составлять 9200 наименований, то есть 14,3% от общего числа известных видов деревьев.