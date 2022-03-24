Биолог: в Крыму могут исчезнуть сразу несколько видов растений

В обозримом будущем на территории Крыма могут полностью исчезнуть не только редкие, но и массовые виды растений, такие как можжевельник дельтовидный, ландыш майский, пион крымский, многие орхидеи и папоротники. Об этом рассказал профессор кафедры лесного дела и садово-паркового строительства Агротехнологической академии Крымского федерального университета Андрей Ена, сообщает «МК в Крыму».

По словам учёного, эти разновидности флоры могут прекратить существование, поскольку их массово уничтожает человек.

Известно множество примеров того, как люди за считаные годы изводят совершенно обычные растения, и если не принять меры сегодня, то в ближайшем будущем они могут оказаться на грани исчезновения, — отметил специалист.

Он добавил, что в первую очередь нуждаются в охране те растения, которые встречаются только в Крыму. В случае исчезновения возродить их уже не удастся. Именно поэтому большинство таких культур уже внесены в Красную книгу Крыма и Севастополя, заключил Ена.

Ранее выяснилось, что количество деревьев, которые до сих пор не изучены, может составлять 9200 наименований, то есть 14,3% от общего числа известных видов деревьев.