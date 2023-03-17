«Юридически ничтожный»: в Совфеде прокомментировали ордер на арест Путина Сенатор Ковитиди назвала юридически ничтожным ордер МУС в Гааге на арест Путина

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Решения Международного уголовного суда (МУС) не имеют правового значения для России, заявила NEWS.ru сенатор Ольга Ковитиди, комментируя выдачу ордера данной инстанцией на арест президента России Владимира Путина. Она добавила, что в Гааге стоит дать правовую оценку преступлениям, совершенным Киевом по отношению к гражданам Донбасса.

Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и, следовательно, не имеет никаких обязательств. И именно поэтому аресты и решения, исходящие от международного уголовного суда, для нас являются необязательными, а значит, юридически ничтожными. Поэтому мы можем лишь с иронией воспринять данное решение. А суду в Гааге стоит заняться реальной работой и принимать решения в отношении Зеленского, — заявила сенатор.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на ареcт Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей из Украины в Россию».

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Так он прокомментировал сообщения о том, что против РФ могут открыть два дела по обвинениям в «похищении детей и атаках по гражданским объектам».