«Я так не люблю искать дно»: Набиуллина о российской экономике Набиуллина оценила перспективы российской экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis 2021/2022 заявила, что не готова прогнозировать, когда российская экономика достигнет дна, передает агентство ПРАЙМ. По ее словам, ЦБ к концу года планирует представить новую концепцию в регулировании банковского сектора. Кроме того, Набиуллина добавила, что отток наличных в России за октябрь оказался меньше пиковых показателей февраля — марта: на уровне 100 млрд рублей.

Я так не люблю искать дно в любых вопросах. Я и раньше говорила, и сейчас говорю, что на любое ухудшение финансовой ситуации мы должны просто ускорить свою собственную структурную трансформацию, — сказала Набиуллина.

Также она добавила, что ЦБ пока не готов пойти на отмену обязательных резервных требований для банков. А каждый случай в вопросе продажи активов иностранных банков будет рассматриваться отдельно, пояснила Набиуллина. Кроме того, регулятор не будет переносить срок закрытия сделки по продаже активов банка «Открытие». По словам Набиуллиной, она завершится до конца года.

Ранее глава ЦБ сообщила, что баланс рисков и ситуация для мировой экономики в последние месяцы сместились в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий». По ее словам, структурные изменения российской экономики будут длиться не один год, а в случае наступления мирового кризиса процесс значительно осложнится.

Набиуллина пояснила, что изменения экономики выглядят по-разному для различных отраслей. Где-то потребуется поиск иностранных рынков сбыта, где-то альтернативных зарубежных поставщиков сырья, комплектующих, ряд отраслей может нуждаться в переориентации на внутренний рынок или изменении производимой продукции, указала она.