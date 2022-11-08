Набиуллина рассказала, сколько продлится трансформация экономики России Набиуллина: структурная трансформация экономики России продлится не один год

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Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина

Структурные изменения российской экономики будут длиться не один год, а в случае наступления мирового кризиса процесс значительно осложнится, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. По ее словам, темпы трансформации экономики будут зависеть от множества факторов, передает ТАСС.

Что касается состояния мировой экономики, в последние месяцы ее баланс рисков сместился в сторону «если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий», отметила Набиуллина.

По нашей оценке, она (структурная трансформация экономики РФ. — NEWS.ru) продлится и в следующем году, и в последующие годы. И ее темпы, и успешность в целом будут зависеть от многих факторов, — заявила глава ЦБ.

Набиуллина пояснила, что изменения экономики выглядят по-разному для различных отраслей. Где-то потребуется поиск иностранных рынков сбыта, где-то альтернативных зарубежных поставщиков сырья, комплектующих, ряд отраслей может нуждаться в переориентации на внутренний рынок или изменении производимой продукции, указала она.

По прогнозам главы Банка России, у кредитных организаций не будет проблем с выполнением программы кредитных каникул для мобилизованных россиян и членов их семей. Первые данные о кредитных каникулах будут предоставлены регулятором по итогам месяца, подчеркнула она.

Мы ожидаем, что в кредитовании сохранится положительная динамика и при этом банки смогут без проблем выполнять и новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей, — пояснила Набиуллина.

Ранее зампред ЦБ Дмитрий Тулин рассказал, зачем в Банке России сознательно поделили резервы на «две кучки», одной из которых стали резервы в долларах и евро. По словам Тулина, эти валюты использовались в денежном обороте, поэтому избежать хранения резервов в них было нельзя.