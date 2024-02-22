«Вызывает смех»: депутат про гарантии безопасности для Украины Депутат Журова: договор Италии и Украины ни к чему не обязывает

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Будущее соглашение Украины и Италии по безопасности не обязывает и не предусматривает гарантий политической или военной поддержки со стороны Рима, сообщила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, оно «вызывает только смех».

Соглашение по безопасности с Украиной, которое не обязывает и не предусматривает гарантий политической или военной поддержки со стороны Италии, вызывает только смех. Однако обыватели на Западе не будут вдаваться в такие подробности, читать пункты из документа. Подобное соглашение подписывают именно для них, чтобы показать, что Украину до сих пор всячески поддерживают, — заявила она.

Она допускает, что и другие страны, которые уже подписали подобное соглашение, заключили его на тех же условиях. При этом, по словам Журовой, в отличие от Италии, рассказывать об этом не стали.

Некоторые страны хотят быть и вашим, и нашим, как говорится. Якобы договор подписали, но внутри он абсолютно пустой, без фактуры, — резюмировала депутат.

16 февраля президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Подобное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке Киев заключил и с Германией.