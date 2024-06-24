«Выступают двойным фронтом»: в ГД назвали исполнителей теракта в Дагестане Депутат Водолацкий возложил ответственность на Киев и ИГИЛ за теракт в Дагестане

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Виктор Водолацкий

Ответственными за теракт в Дагестане являются Киев и ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что они выступают двойным фронтом и пытаются раскачать гражданское общество.

Здесь четко прослеживаются представители ИГИЛ. Это все те люди или нелюди, которые сегодня объединились с националистами с Украины. И вот они выступают двойным фронтом и пытаются раскачать наше гражданское общество, делая такие чудовищные, подлые вылазки, — высказался депутат.

По его мнению, все действия совершались представителями ИГИЛ. При этом парламентарий допустил, что в произошедших терактах замешана Украина, так как начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов находится в полном контакте с террористами.

Это все руки и действия террористов из ИГИЛ. Учитывая, что Буданов работает с ними в полном контакте, то это совместные действия, которые сегодня в том числе происходят на территории Дагестана, где есть скрытые подпольные ячейки экстремистов, — заключил Водолацкий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее отправил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Глава армянского правительства решительно осудил действия террористов, которые повлекли за собой гибель невинных граждан и сотрудников правоохранительных органов.