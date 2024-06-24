Пашинян выразил соболезнования Путину по поводу терактов в Дагестане Пашинян в телеграмме Путину выразил соболезнования и осудил теракты в Дагестане

Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Владимир Путин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане. Глава армянского правительства осудил действия террористов, передает ТАСС.

С глубокой скорбью узнал трагическую новость о страшных терактах, произошедших в Дербенте и Махачкале и повлекших за собой гибель невинных граждан и сотрудников правоохранительных органов. Республика Армения решительно осуждает этот террористический акт и считает неприемлемыми любые проявления насилия, — сказано в телеграмме.

Пашинян от своего имени и народа Армении просил передать слова поддержки родным и близким погибших. Также он пожелал всем пострадавшим как можно скорее поправиться.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что террористический акт в Дагестане был спланирован врагами России, находящимися за границей. По ее словам, целью ответственных за теракт было посеять раздор и взорвать российское общество изнутри. Политик также выразила соболезнования родным и близким погибших и раненых.

До этого политолог Сергей Марков выразил мнение, что Киев вряд ли имеет отношение к произошедшему в Дагестане. Он предположил, что тысячи украинских ботов «просто на автомате» поддерживают все преступления против России.