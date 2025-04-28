«Выстояла вопреки»: Мишустин о состоянии экономики после 30 тысяч санкций Мишустин: экономка России выстояла вопреки введенным против нее санкциям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Мишустин

Российская экономика продемонстрировала способность к устойчивому развитию вопреки беспрецедентным санкциям, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые». По его словам, которые приводит РИА Новости, в общей сложности против РФ было введено порядка 30 тысяч ограничительных мер.

Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия — все это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства было введено около тридцати тысяч. Больше всех в мире. Вопреки им российская экономика выстояла, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала от Вашингтона официальных предложений по отмене санкций. Однако Белый дом, по его словам, демонстрирует заинтересованность в совместных экономических проектах.

До этого Трамп заявил о возможности ввести против России банковские санкции. По словам главы Белого дома, у него возникает ощущение, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет завершать украинский конфликт.