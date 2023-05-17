«Выбрали меньшее из зол»: сенатор подтвердил продление зерновой сделки Сенатор Цеков назвал продление зерновой сделки лучшим решением из возможных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не стала бы продлевать зерновую сделку, если бы она не соответствовала ее интересам, заявил NEWS.ru сенатор Сергей Цеков. Парламентарий отметил, что США и ЕС постоянно чинят препятствия для поставок российской сельхозпродукции на внешние рынки, однако лучшее, что могла сделать Москва, это сохранить сделку.

Если бы эта сделка абсолютно не соответствовала интересам России, мы бы ее не продлевали. Конечно, хотелось бы получить от нее больше, и зерно свободно поставлялось и из России тоже, особенно в те страны, которые в нем остро нуждаются. Но при всех прочих равных мы выбрали меньшее из зол, — сообщил член Совета Федерации.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки еще на два месяца. Он отметил конструктивный подход со стороны России и Украины, благодаря которому это стало возможно. Отдельно Эрдоган поблагодарил президентов обеих стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также генсека ООН Антониу Гутерриша.

Bloomberg со ссылкой на источники в Анкаре писал, что Россия пока согласна продолжать участие в сделке. Турецкие чиновники отмечали, что официально об этом могут объявить уже 17 мая.