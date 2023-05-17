Стало известно окончательное решение по зерновой сделке Bloomberg: Россия согласилась продлить зерновую сделку

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Зерновая сделка будет продлена, Россия согласилась пока сохранить свое участие в соглашении, сообщил Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников. Ожидается, что официально о продлении сделки будет объявлено 17 мая.

Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН, сохранит открытым основной торговый путь в условиях конфликта на Украине и укрепит глобальные поставки продовольствия. Россия пригрозила выйти из сделки, если не будут устранены препятствия для поставок ее собственной продукции и удобрений, — отмечается в публикации.

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков не подтвердил продление сделки, сообщив журналистам, что пока рано давать комментарии на этот счет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не отойдет от своих позиций по соблюдению условий пакетной сделки. Дипломат подчеркнула, что соглашения, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года, напрямую увязаны с соблюдением российских интересов. По словам Захаровой, это история не про то, как «одна страна реализует свои интересы, а другие ожидают своей очереди». Москва неоднократно повторяла, что условием для сохранения сделки является снятие ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ.