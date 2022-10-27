«Всем сидеть на попе ровно»: Путин о причинах госпереворота на Украине Путин: Запад провел госпереворот на Украине, чтобы показать, «кто в доме хозяин»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что антигосударственный и антиконституционный переворот на Украине в 2014 году Запад сделал для того, чтобы показать, «кто в доме хозяин». Глава государства напомнил, что украинский лидер Виктор Янукович тогда отказался от власти и согласился провести досрочные выборы.

Зачем [Западу] нужно было проводить кровавый антиконституционный переворот? Ответа нет! Ну, может быть, только один — показать, кто в доме хозяин. Всем сидеть, перед дамами прошу извинения, на попе ровно! И не крякать. Будет так, как мы скажем. По-другому я просто не могу объяснить эти действия, — заявил Путин.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал себя специалистом по госпереворотам, комментируя штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа и слова журналиста Джейка Таппера, который отметил, что для подготовки подобных шагов «не нужно обладать блестящим умом». Болтон уточнил, что такие решения требуют большой работы, а сам он участвовал в организации государственных переворотов в разных частях света, не уточнив, о каких странах может идти речь.