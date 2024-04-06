Украинские объекты ВПК попали под удар высокоточных ракет Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по аэродромам и украинским наемникам

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в ночь на 6 апреля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации наемников, сообщает пресс-служба Минобороны России. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, уточнили в ведомстве. Военные добавили, что в операции также участвовали беспилотники, все цели были поражены.

Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК Украины, — говорится в сводке.

В ведомстве также сообщили, что артиллерия и ударные беспилотники ночью поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. Потери украинских военных составили до 30 военных.

5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются выверенно, а сам город заминирован.

В свою очередь Telegram-канал «Архангел спецназа Z» писал, что украинское командование подтягивает резервы для контратаки в районе города Часов Яр. ВСУ применяли большое количество FPV-дронов и начали подготовку к активной обороне. Российские силы полностью «продавили лес» вдоль железной дороги и вышли к дачному поселку. Минобороны РФ данные не подтверждало.