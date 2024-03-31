Возросло число жалоб на задержки по выплатам раненым бойцам СВО Краснов: зафиксирован рост числа жалоб на задержки выплат раненым бойцам СВО

Фото: МО РФ

Генпрокуратура России зафиксировала рост количества жалоб на задержки выплат по ранениям участникам спецоперации на Украине, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину генпрокурор Игорь Краснов. Ведомство оперативно реагирует на каждое подобное обращение, возможна и жесткая реакция в тех случаях, когда это необходимо, подчеркнул он.

В последнее время поступает много обращений по задержке с выплатами по ранениям, в связи с присвоением государственных наград. По каждому случаю мы реагируем оперативно, там, где есть необходимость, реагируем жестко, — сказал главный прокурор РФ.

Ранее стало известно, что мать участника СВО настояла на вскрытии цинкового гроба с телом сына в Каменске-Уральске Свердловской области, чтобы получить доказательства его смерти от ранений и компенсацию за погибшего. Близкие жителя Урала намерены выяснить причину кончины. Родственники военнослужащего опасаются, что официальный диагноз, сердечная недостаточность «от испуга», не позволит им претендовать на выплаты от государства.

Президент РФ Владимир Путин ранее на встрече с военкорами удивился отсутствию выплат бойцам российских сил за подбитую технику противника в зоне военной операции. Он подчеркнул, что за каждый сбитый самолет должны выплачивать по 300 тысяч рублей, за каждый танк — по 100 тысяч рублей, и пообещал обсудить этот вопрос с Минобороны РФ.