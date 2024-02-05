Волынец высказалась о судьбе избившей своего сына женщины в Татарстане Волынец: судьбу избившей малыша матери в Набережных Челнах решит суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Волынец

Инцидент, при котором в Набережных Челнах мать избила своего ребенка, взят на контроль, прокуратура начала проверку по факту произошедшего, заявила NEWS.ru уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец. Кроме того, была подана заявка на проверку, состояла ли семья на учете в соцслужбах.

Решение о том, будет ли женщина лишена родительских прав, примет суд, уточнила она. По ее словам, такое решение является самой крайней мерой. Волынец не исключила, что семью возьмут под крыло социальной службы. Омбудсмен подчеркнула, что если мать ребенка была пьяна, то ее поступок отягощает вину.

Всегда принимается максимум усилий для сохранения семьи, кроме тех случаев, когда вина установлена и дальнейшее исполнение родительских обязанностей может быть опасно для детей, — пояснила она.

Ранее прокуратура Татарстана организовала проверку по факту публикации видеозаписи, на которой женщина тащит мальчика за капюшон комбинезона и ударяет его головой о землю. Соответствующее поручение дал прокурор республики Альберт Сяргулов. В случае если информация о жестоком обращении с ребенком подтвердится, то прокуратура примет меры реагирования, пояснили в ведомстве.

До этого ученик пятого класса из Москвы обвинил педагога в избиении прямо на уроке. По словам мальчика, между ним и учителем окружающего мира произошла ссора, во время которой тот схватил ребенка за руку. Школьник обратился в больницу, где ему диагностировали ушиб. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.