Володин задумался о новом запрете для «негодяев, поливающих грязью» Россию Володин проводит опрос о запрете для «поливающих РФ грязью негодяев» получать доходы из российских источников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у подписчиков в Telegram-канале, нужно ли запретить «негодяям, поливающим грязью» Россию, получать доходы из российских источников. Глава нижней палаты парламента отметил, что речь идет о деньгах за рекламу, авторские права и прочих отчислениях.

Негодяи, поливающие грязью Россию, получают доходы за счет наших граждан. Считаете ли вы необходимым запретить им получать деньги за рекламу, авторские права и так далее из российских источников? — написал Володин.

Парламентарий предложил варианты ответа: «да», «нет» и «все равно». На 10:55 мск за инициативу проголосовали 96% подписчиков.

Ранее Володин призвал конфисковать имущество покинувших Россию граждан, которые оскорбляют страну. Он выразил возмущение тем, что «уехавшие негодяи живут безбедно» благодаря Родине и «позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют солдат и офицеров», чтобы выслужиться и сохранить свое состояние за рубежом. По его словам, следует дополнить пунктом о конфискации соответствующие статьи Уголовного кодекса.

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