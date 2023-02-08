Кортнев назвал дурной инициативой идею лишать иноагентов авторских прав

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Кортнев

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев указал на противоречие в инициативе основателей проекта «Песня на войне» лишать артистов-иноагентов авторских прав на песни, признав их «народными». В комментарии для НСН он уточнил, что если песни получают такой статус, это значит, что народ признает заслуги исполнившего ее артиста. По его словам, нельзя лишать артистов заработка только потому, что они по какому-либо поводу неугодны. Музыкант назвал данную инициативу дурной и уточнил, что она вряд ли будет реализована.

Здесь заложено сильное логическое противоречие: если песни народные, это и есть признание народом заслуг этого артиста <...> Если кто-то оказался по любому поводу неугоден, его можно лишать заработка? Нет, я думаю, что это дурная инициатива. Конечно, вряд ли она пройдет, — подчеркнул Кортнев.

Артист также высказался против исключения песен Аллы Пугачевой и исполнителей-иноагентов из эфира радиостанций. По его мнению, такие решения должны быть продиктованы объективными оценками, основанными на количестве прослушиваний этих композиций. Музыкант уверен, что если песни нравятся людям, их надо оставлять в эфире.

Очень многие песни, которые стали действительно народными, не ассоциируются у людей напрямую с автором. Вряд ли при прослушивании песен Аллы Пугачевой люди будут вспоминать ее позицию, они, скорее, вспоминают свою юность или молодость счастливую, все испытывают только положительные эмоции. Я бы не делал таких вещей, — добавил Кортнев.

Основатели крымского проекта «Песня на войне» предложили признать творчество артистов-иноагентов народным. Если инициатива станет законом, то авторы-иноагенты автоматически лишатся авторских прав на свои произведения. Таким образом песни смогут исполнять проверенные артисты.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев ранее заявил, что все возможные получения доходов уехавших и выступивших против РФ артистов следует замораживать, пока будут идти следствие и определяться их преступления. По его словам, замороженные средства в дальнейшем могут пойти на оплату штрафа, если таковой выпишет суд.