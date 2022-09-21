Володин поручил Госдуме подготовить обращение к Европарламенту из-за СВО

Фото: Russian State Duma/via Global Look Press

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета палаты по международным делам Леониду Слуцкому подготовить обращение к Европарламенту и парламентам ЕС по позиции России относительно спецоперации, сообщает ТАСС. В своей речи председатель парламента отметил, что Москва «еще не воевала», а только защищала тех, кто проживает в Донецкой и Луганской народных республиках.

Вчера и сегодня мы слышим от европейских политиков и Евросоюза угрозы в адрес нашей страны. Есть предложения до конца сегодняшнего заседания подготовить обращение к европейским парламентам, национальным парламентам с тем, чтобы заявить нашу позицию, — сказал спикер.

Володин также отметил, что если страны не прекратят поставлять на Украину оружие и наемников, у них «начнутся проблемы».

Сегодня президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.