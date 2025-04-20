Володин обратился ко всем верующим в Пасху Володин поздравил православных верующих с Пасхой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале обратился ко всем верующим, поздравив их с Пасхой. Он также пригласил граждан в этот день посетить отреставрированный храм Тихвинской иконы Божией Матери в селе Высоком Смоленской области. По словам Володина, там сегодня состоится первое богослужение.

Дорогие друзья! Поздравляю всех с Пасхой! Светлое Христово Воскресение символизирует торжество жизни, победу добра и справедливости. Наполняет наши сердца радостью и надеждой, — говорится в поздравлении.

Володин отметил, что он впервые посетил храм Тихвинской иконы Божией Матери в апреле 2022. Он отметил, что до революции 1917 года в селе Высокое располагалась усадьба графа Александра Шереметева. Сам храм возвели в 1871 году. В разные моменты истории в нем располагались клуб, пекарня и склад. Однако люди продолжали приходить туда на богослужения.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с праздником Воскресения Христова. В своем пасхальном обращении он пожелал, чтобы сердца людей наполнились светом и любовью, и призвал обнять родных, поздравить близких, а также поддержать нуждающихся.