Володин назвал Украину банкротом

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину государством-банкротом, объявив о потере ею финансовой самостоятельности в своем Telegram-канале. По его словам, собираемые в стране налоги формируют всего 40% бюджета страны, больше 60% которого идут на военные расходы, а ежемесячный дефицит составляет $5 млрд. На чем основаны эти данные, спикер не уточнил.

Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла, — подчеркнул Володин.

Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз из-за грядущих серьезных проблем в экономике направит на помощь Украине €1 млрд вместо планируемых девяти. По сведениям агентства, ЕС пришлось отложить предоставление крупной помощи Киеву, обещанной в мае, потому что в текущий момент важнее решать собственные задачи.

Газета Financial Times со ссылкой на экс-замглавы Центрального банка республики Олега Чурия ранее сообщила, что Украине грозит экономическая катастрофа без дополнительной финансовой помощи западных стран. По его данным, Киев не сможет продолжить сопротивление без увеличения объемов макрофинансовой поддержки до $4–5 млрд ежемесячно.