Целью терактов, организованных против российских общественников, в том числе писателя Захара Прилепина, политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, является запугивание и уничтожение тех, кто говорит правду, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он такж напомнил, что многие диверсии удалось предотвратить, благодаря работе ФСБ.