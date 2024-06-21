Стало известно еще об одном подарке Путина Ким Чен Ыну Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена

Президент России Владимир Путин подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну портрет его деда Ким Ир Сена и письменный набор с палехской росписью. Также северокорейский лидер получил в подарок большой чайный сервиз и оправленный золотом адмиральский кортик. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные Центральным телеграфным агентством Кореи.

Ким Чен Ын в свою очередь преподнес российскому лидеру бюст и картину с изображением Путина.

Ранее президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский рассказал, что собаки породы пхунсан, которых лидер КНДР подарил президенту России, являются национальным достоянием Северной Кореи. По его словам, они отличаются тем, что могут быть прекрасными няньками и воспитателями в доме, а также хорошими охранниками. Кроме того, такие собаки используются для охоты на тигров и медведей.

Путин в ходе визита в КНДР попробовал местные блюда на торжественном приеме, который организовал лидер республики. Среди них были салат из лангуста и заливная утиная печень с трюфелями. Также лидерам двух государств подали соленую рыбу с травами.