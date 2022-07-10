ВКС РФ уничтожили пункт управления нацформирования «Кракен» под Харьковом

Фото: Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы России за сутки уничтожили три пункта управления украинских сил, а также живую силу и военную технику в 16 районах, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что в районе Харькова ликвидированы бойцы националистического формирования «Кракен».

ВКС России за сутки уничтожены: три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики; живая сила и военная техника в 16-ти районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова, — сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, чтобы восполнить потери личного состава, украинские войска набирают все больше неподготовленных резервистов, которых в принудительном порядке призывают в нескольких регионах Украины, в том числе в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили не менее трех польских наемников около села Долгенькое в Харьковской области. Российские военные вступили в бой после того, как был обнаружен ротный опорный пункт противника. Отмечается, что в ходе боя шестеро польских наёмников получили ранения.