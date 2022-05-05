Ветеран «Альфы» объяснил идею нацистов с «Азовстали» менять людей на еду Ветеран «Альфы» Гончаров заявил, что нацисты продолжат «бесчинствовать в катакомбах» «Азовстали»

Беженцы из зоны вооруженного конфликта / Фото Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

«Бандиты и нацисты» с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» предложили обменять находящихся там гражданских на еду и медикаменты, чтобы и дальше «бесчинствовать в катакомбах», заявил NEWS.ru почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он отметил, что засевшие на территории завода военные ВСУ отказываются выполнить условия России — отпустить всех мирных жителей, сложить оружие и «выйти с поднятыми руками».

В любом случае у бандитов кончаются запасы еды, воды и боеприпасов, а количество трупов на «Азовстали» даёт такой смрад, что, судя по всему, там жить опасно. Деваться им некуда, и они пытаются не выйти оттуда, а обменять мирных жителей на продукты, чтобы дальше бесчинствовать в катакомбах. Их условия не выполнят, — подчеркнул Гончаров.

По его словам, скорее всего, подтвердится, что с военными ВСУ в катакомбах находятся наёмники или действующие офицеры стран НАТО.

Владимир Зеленский ни в коем случае не хочет показать, кто на самом деле за него воюет. Ничего у них человеческого нет. Думаю, что наша власть поступит разумно и не даст бандитам выйти живыми с «Азовстали», — отметил он.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя штаба операции по освобождению завода, что бойцы ВСУ, заблокированные на «Азовстали», предложили российским военным обменять мирных граждан на продукты и лекарства. По предварительным данным, националисты поставили условие: тонна продуктов вместе с лекарствами в обмен на пятнадцать заложников.

По словам источника, украинские военные предупредили, что безвозмездно отпускать они больше никого не будут. В подвальных помещениях находится более 200 мирных жителей, включая женщин, детей и пенсионеров.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о пeреходе Мариуполя под контроль российских войск. При этом он oтметил, что на «Азовстали» остаются заблокированными более двух тысяч украинских боевиков.

Путин приказал отменить штурм предприятия и ещё раз предложить всем, кто там находится, сложить оружие. Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение, а также медпомощь раненым.