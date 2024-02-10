ВЦИОМ опубликовал первый рейтинг кандидатов в президенты ВЦИОМ: за Путина готовы проголосовать 75% электорально активных россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Владимир Путин

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал первый рейтинг кандидатов в президенты РФ, фаворитом оказался действующий глава государства Владимир Путин с 75% голосов от электорально активных россиян. Именно столько готовы были бы поставить галочку в бюллетене напротив его фамилии уже в воскресенье.

За Владислава Даванкова (партия «Новые люди») согласны голосовать 5%, за Николая Харитонова (КПРФ) — 4%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — тоже 4%. Борис Надеждин, который заявлял о 10% потенциальных голосов, в список социологов не вошел, так как к выборам не допущен.

Декларируемая явка на выборах в начале февраля составляет 76%. Точно примут участие 62% респондентов, 14% ответили, что скорее примут. 81% опрошенных знают, в каком месяце пройдет голосование. В телефонном опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Тем временем уровень доверия населения России президенту Владимиру Путину увеличился до 79,1% за последнюю неделю. Уровень одобрения деятельности главы государства вырос до 77,1% в период с 29 января по 4 февраля. Кроме того, россияне стали больше доверять премьер-министру Михаилу Мишустину.

Политик Борис Надеждин, которому ЦИК отказала в регистрации для участия в выборах, не исключил сотрудничества с кандидатом на должность президента РФ от партии «Новые люди» Владиславом Даванковым. Он отметил, что сейчас размышляет над этой возможностью, но встреча пока не ожидается.