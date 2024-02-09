Уровень доверия населения Путину приблизился к 80% ВЦИОМ: около 79% россиян доверяют Путину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень доверия населения России президенту Владимиру Путину увеличился до 79,1% за последнюю неделю, сообщили аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По их словам, уровень одобрения деятельности главы государства также увеличился. Он вырос до 77,1% в период с 29 января по 4 февраля. Кроме того, россияне стали больше доверять премьер-министру Михаилу Мишустину.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,1% респондентов, — рассказали во ВЦИОМе.

Отмечается, что уровень доверия возрос сразу к нескольким политикам. Так, уровень доверия премьер-министру вырос до 63%, а лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — до 31,5%. Лидеру партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову доверяют 27,8% респондентов, а лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,6%.

Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных телефонов. Всего было опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Ранее Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в рамках которого ответил на вопросы, касающиеся международных отношений. В первые же часы после публикации оно набрало свыше 70 млн просмотров.