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23 июля 2025 в 14:09

Вассерман объяснил, как в США хитро легализовали коррупцию

Депутат Вассерман: США переименовали коррупцию в лоббизм

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США легализовали коррупцию под видом лоббизма, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, американская система позволяет продвигать любые интересы, если открыто декларировать, чьи они. Он отметил, что это дает возможность формально избежать обвинений в коррупции, хотя суть явления остается прежней.

Идея организованной борьбы с коррупцией распространяется по всему миру с подачи США. У себя коррупцию они переименовали в лоббизм и легализовали — вы можете продвигать чьи угодно интересы, главное отчитываться при этом, чьи именно. И, соответственно, США очень заботятся, чтобы в других странах таких законов не принимали, а поскольку любой политик неизбежно продвигает чьи-то интересы, любое решение оказывается в чью-либо пользу. Это значит, что любого политика можно обвинить в коррупции, — пояснил Вассерман.

Ранее сообщалось, что Запад выражает обеспокоенность из-за рейдов в Независимом антикоррупционном бюро Украины. По словам американских журналистов, эти действия ставят под сомнение желание Киева бороться с коррупцией, что может ослабить международную поддержку Украины, а именно президента страны Владимира Зеленского.

США
коррупция
Анатолий Вассерман
лоббизм
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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