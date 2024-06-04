В зоне СВО сбили украинский штурмовик Минобороны: ВС России сбили украинский штурмовик Су-25

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в зоне проведения спецоперации сбили украинский штурмовик Су-25, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Самолет был перехвачен в зоне ответственности группировки войск «Днепр». В ведомстве добавили, что бойцы российской армии нанесли поражение 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ на Запорожском направлении.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ. <...> Также сбит штурмовик Су-25 ВС Украины, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что украинские военные пытаются всеми силами удержать город Волчанск, чтобы доказать свою состоятельность НАТО. По его словам, если ВСУ удастся завоевать какой-то населенный пункт, Киев потребует от Запада еще больше боеприпасов и других необходимых ресурсов.

Командир расчета самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» группировки «Восток» с позывным Квока ранее рассказал, что ВСУ прячут оставшиеся под Угледаром западные гаубицы М777, также известные как «три топора», из-за высокого риска их уничтожения. По его словам, число пораженных только его расчетом целей «идет на десятки».