В Совфеде призвали разработать нейросеть для борьбы с «антироссийским» ИИ Сенатор Башкин: нужно создать нейросеть для борьбы с «антироссийским» ИИ

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В России следует разработать собственные нейросети, которые помогали бы бороться с искусственным интеллектом (ИИ), нарушающим морально-этические принципы и содержащим антироссийские взгляды, заявил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. В беседе с «Парламентской газетой» он уточнил, что этим вопросом необходимо заняться вплотную.

Было бы целесообразным вплотную заняться проработкой мер распознавания случаев злоупотребления возможностями ИИ или же систем, в основе которых уже заложены некие антироссийские взгляды и принципы. В том числе этим мог бы заниматься и сам искусственный интеллект — только наш, специально для этого обученный, — пояснил сенатор.

По его словам, в России также следует создавать свои нейросети, в основе которых должны лежать этические нормы. Это нужно для того, чтобы минимизировать потенциальный ущерб, который может нанести искусственный интеллект.

Российские специалисты в области информационных технологий ранее разработали нейросеть, способную раскрывать владельцев анонимных Telegram-каналов. На данный момент программное обеспечение находится на стадии внутреннего тестирования в компании-разработчике T. Hunter.