В России создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов

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Российские специалисты в области информационных технологий разработали нейросеть, способную раскрывать владельцев анонимные Telegram-каналы, пишут «Известия» со ссылкой на представителей Национальной технологической инициативы. На данный момент программное обеспечение находится на стадии внутреннего тестирования в компании-разработчике T. Hunter.

Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала, а затем этим приемам обучили программу, — заявил глава департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

Этот метод включает сбор информации об администраторах из описания каналов, архивных копий, постов, метаданных опубликованных файлов и других источников. Также нейросеть способна анализировать данные о пользователях, находящиеся в подписях к сообщениям, встроенном чате, стикерпаках, документах и видеороликах. Разработчики утверждают, что искусственный интеллект может оперативнее и качественнее человека проводить анализ утечек данных и связывать их с именем пользователя или его изображением.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Telegram за публикацию информации, запрещенной к распространению на территории России. Сумма штрафа за нарушение закона о самоконтроле, вступившего в силу с 1 сентября 2023 года, составила 1 млн рублей. При этом отмечается, что компании грозил больший штраф.