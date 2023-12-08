Telegram нарвался на крупный штраф из-за запрещенной информации Таганский суд оштрафовал Telegram за распространение запрещенной информации

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Telegram за публикацию информации, запрещенной к распространению на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Сумма штрафа за нарушение закона о самоконтроле, вступившего в силу с 1 сентября 2023 года, составила 1 млн рублей. При этом отмечается, что компании грозил больший штраф.

Суд признал виновной компанию Telegram по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети. — NEWS.ru) и назначил наказание в виде штрафа на 1 млн рублей, — говорится в вердикте суда.

Согласно действующему в России законодательству, владельцы социальных сетей обязаны самостоятельно мониторить контент, который пользователи размещают на их платформе. Кроме того, они обязаны удалять материалы, нарушающие закон. Речь идет, в частности, об информации по изготовлению наркотических средств и порнографических материалах с изображениями несовершеннолетних.

Как сообщалось ранее, Таганский суд Москвы также оштрафовал и американскую компанию Google. Ее признали виновной в публикации запрещенной в России информации. Сумма штрафа составила 800 тысяч рублей. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная по данной статье, составляет 4 млн рублей.