В Совфеде поддержали решение премьера Индии не приезжать на саммит БРИКС Сенатор Джабаров поддержал решение премьера Индии не приезжать на саммит БРИКС

Фото: Ben Kriemann/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нарендра Моди

Сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров поддержал решение премьер-министра Индии Нарендра Моди не приезжать на саммит БРИКС. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что у политика много дел и вопросов, требующих решения, поэтому к ситуации нужно отнестись спокойно и с пониманием.

Почему бы и не поддержать это решение? В Индии сейчас тоже немало дел, вопросов, которые нужно решить, поэтому думаю, что премьер-министр решил не присутствовать на БРИКС лично по своим причинам, — сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что решение Моди не говорит о том, что Индия потеряла интерес к БРИКС. Джабаров предположил, что в этом решении есть элементы поддержки. Сенатор предположил, что если решение Моди — это моральная поддержка, оказанная президенту России Владимиру Путину, то это тоже неплохо, а наоборот.

Остальные представители государства могут поступить также, во время ковида так ведь поступали. Но, если есть возможность собраться лично, это будет лучше. Ясно, что Владимиру Путину сейчас из-за СВО сложно покидать страну, все-таки ведутся военные действия, поэтому такое решение вполне логичное, — подытожил Джабаров.

Ранее стало известно, что Моди отказался ехать на саммит БРИКС. Предполагается, что он примет участие в саммите, выступив по видеосвязи. Премьер Индии отказался от поездки из-за аналогичного решения президента России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Моди решил не ехать на саммит БРИКС из-за ситуации внутри страны. По его словам, руководителю такого крупного государства как Индия нужно решать массу задач и вопросов, находясь непосредственно на родине.