Премьер-министр Индии отказался ехать на саммит БРИКС по примеру Путина

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в индийском правительстве. По данным агентства, Моди отказался от поездки из-за аналогичного решения президента России Владимира Путина. Предполагается, что премьер-министр Индии примет виртуальное участие в саммите БРИКС, выступив по видеосвязи.

Вице-президент или министр иностранных дел Индии примет участие в саммите, — отмечает источник.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа. Участие в нем примут лидеры Китая и Бразилии, Россию представит глава МИД Сергей Лавров. Как и Нарендра Моди, Владимир Путин выступит на мероприятии по видеосвязи.

Агентство Reuters ранее сообщало, что участники межгосударственного объединения разошлись во мнениях при обсуждении его расширения. В частности против приглашения новых членов выступает Бразилия. Определенные сомнения есть и у Индии. В то же время бразильская сторона считает, что новые страны могут быть приняты в БРИКС в качестве партнеров, но не полноправных членов объединения.

БРИКС — объединение стран, постоянными членами которых являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация была создана в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума.