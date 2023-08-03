В Госдуме назвали причину отсутствия премьера Индии на саммите БРИКС Депутат ГД Новиков: премьер Индии не приедет на саммит БРИКС из-за ситуации внутри страны

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Наренда Моди

Решение об отказе лично приехать премьер-министру Индии на саммит БРИКС принималось, исходя из ситуации внутри страны, оно может быть мотивированно многими обстоятельствами, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, у каждого руководителя государств, тем более такого крупного, как Индия, есть масса задач и вопросом, которые нужно решать, находясь непосредственно в стане.

За период пандемии все привыкли к участию разных представителей и специалистов на форумах различного уровня при помощи системы видеоконференций. И поэтому нет ничего странного и страшного в том, что Наренда Моди и Владимир Путин будут участвовать в саммите в онлайн-формате. У глав государств есть задачи и вопросы, которые нужно решать непосредственно в стране, также надо учитывать и дальнюю дорогу, - рассказал Новиков.

Парламентарий отметил, что на таких форумах обычно не обсуждаются какие-то секретные вопросы и договоренности. Система работы БРИКС выстроилась, и от того, что два или более руководителей примут участие заочно, никаких проблем в работе саммита не возникнет.

Агентство РИА Новости ранее сообщало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС. Предполагается, что представитель государства примет виртуальное участие в саммите, выступив по видеосвязи. По данным агентства, Моди отказался от поездки из-за аналогичного решения президента России Владимира Путина.