В Совфеде ответили на отказ украинских врачей помочь «москалю» из Мариуполя Сенатор Цеков назвал Украину нежизнеспособной страной из-за отсутствия единства

Фото: Совет Федерации РФ

Сергей Цеков

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что Украина является нежизнеспособной страной из-за отсутствия единства. Таким образом сенатор отреагировал на отказ украинских врачей помочь мужчине из Мариуполя, которого те называли москалем. По мнению Цекова, Украина разделена по национальному и языковому признакам.

Увы, такие межнациональные, человеческие отношения. Этот гражданин из Мариуполя, по всей видимости, украинец по национальности, но говорил на русском языке. Это то, что характеризует Украину. Украина по-прежнему разделена по национальному и языковому признакам. Это нежизнеспособное государство. Государство должно быть единым, а единства на Украине нет, — пояснил Цеков.

По словам сенатора, все годы независимости в государстве проявляют нетерпимость к жителям Западной и Восточной Украины. Цеков подчеркнул, что органы власти никогда не пытались этому противодействовать.

Между собой люди, может, и возмущаются, что так нельзя, но нет никаких государственных жестких мер по наказанию людей, которые разжигают межрегиональную ненависть на Украине, — добавил сенатор.

Сотрудники скорой помощи в Ивано-Франковске на западе Украины ранее отказались помогать мужчине, у которого случился эпилептический припадок. Медики просто стояли около лежащего на улице пациента, называя его москалем.