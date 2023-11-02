В Совфеде объяснили, зачем России сотрудничать с Экваториальной Гвинеей Сенатор Климов: Экваториальная Гвинея важна России в рамках работы с Африкой

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Владимир Путин и Теодоро Обианг Нгема Мбасого

Переговоры президентов РФ и Экваториальной Гвинеи проходят в рамках системной работы с африканским континентом, заявил NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, встреча лидеров двух государств показывает, как реализуются договоренности саммита «Россия – Африка».

Мы начали системно работать с Африкой и начали не в этом году, и не в прошлом, а гораздо раньше. Раз мы ведем работу системно с огромными африканскими территориями, нельзя не входить в детали. Когда мы проводили саммит «Россия – Африка» и соответствующий форум на эту тему, то там были договоренности, которые касались как в целом континента, так и отдельных государств. В этом случае мы видим, как реализуются договоренности и как реализуется российская стратегия в Африке, — сказал Климов.

Сенатор также напомнил, что недавно состоялись телефонные переговоры Владимира Путина с лидерами стран Африки, что показывает системную работу в этом направлении.

Ранее президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прилетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и почтил память павших в Великой Отечественной войне воинов.