В Совфеде опровергли связь электронных повесток с мобилизацией Сенатор Перминов опроверг связь электронных повесток с мобилизацией

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Закон об электронных повестках не связан с законодательством о мобилизации, сообщил URA.RU заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сенатор от Омской области Дмитрий Перминов. По его словам, он позволит упростить взаимодействие с военкоматами желающих проходить воинскую службу и усложнит жизнь уклонистам.

Мобилизация и закон о призыве, об электронных уведомлениях — это разные законы. Принятие одного не означает автоматическое принятие другого. Мобилизация — это мобилизация. Призыв — это призыв. Мы его упрощаем, делаем его более современным, чтобы гражданам нашим было удобнее, — заявил Перминов.

По его словам, цифровизация системы учета в военкоматах позволит не совершать ошибок, подобных тем, что происходили в период мобилизации, когда повестки получали многодетные отцы и люди, не годные к службе по состоянию здоровья. Также он отметил, что гражданам, благодаря оцифровке документооборота, можно будет предоставлять некоторые из сведений о себе в военкоматы дистанционно.

Ранее начальник управления ГОМУ ГШ ВС России Андрей Бирюков заявил, что в текущий весенний призыв рассылка электронных повесток не будет веерной. Пока эта система работает в тестовом режиме.

Согласно поправкам в законе, военнообязанному гражданину РФ будет ограничена возможность для выезда из страны, когда повестка появится в его кабинете на сайте Госуслуг. Также он не сможет распоряжаться своей недвижимостью. Президент России Владимир Путин подписал закон 14 апреля.