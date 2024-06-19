В Совфеде объяснили, как Россия поможет КНДР в борьбе с западными санкциями Сенатор Джабаров: Россия может наложить запрет на продление санкций против КНДР

Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА«Россия сегодня»

Владимир Путин

Россия может помочь КНДР в борьбе с западными санкциями, наложив запрет на продление ограничений, считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru сенатор отметил, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Россия имеет на это полное право.

Я не могу сейчас точно сказать, насколько американские санкции в отношении КНДР возобновляемые, они же не могут быть пожизненными, у них есть свои сроки. Когда будет очередное продление, мы можем заблокировать его. Мы, как постоянный член Совета Безопасности, имеем на это право. Мы наложим санкции на продление и тогда [ограничения] не будут продолжаться, — пояснил сенатор.

По словам Джабарова, есть и другие варианты. При этом, как уточнил сенатор, помогать КНДР преодолеть санкционное давление будет тяжело, так как Франция, Великобритания и США имеют в СБ ООН право вето против Китая и России.

Франция, Великобритания и США — страны, имеющие право вето, против двух, Китая и России. Поэтому если будет вопрос решаться, то нам будет тяжело преодолевать сопротивление, но под лежачий камень вода не течет. Будем бороться, — заключил Джабаров.

Лидер партии СРЗП Сергей Миронов ранее заявил, что переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына необходимо рассматривать в контексте развития отношений Москвы с рядом государств. По его словам, это проявление формирования многополярного мира и окончания эпохи гегемонии Запада.